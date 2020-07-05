ناعية وفاتها.. أورمان الأقصر تنشر صور أخر زيارة لرجاء الجداوي لمرضاها

نعت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، التى وافتها المنية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل مستشفى العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية بعد 43 يوماً من الإصابة.

وكانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قد زارت مقر مستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر فى ديسمبر 2018.

وقالت خلال زيارتها للمستشفى، أنها سعيدة جداً بزيارتها للمستشفى التي تعتبر صرح طبي عظيم ورائع جداً في جنوب صعيد مصر ويستحق الزيارة والدعم من كافة أبناء المجتمع المصري، وأنها مبهورة للغاية بكل تفصيله لمستها داخل المستشفي في المرحلتين الأولي والثانية كما أبدت سعادتها بالعمل بجدية في إنشاء المرحلة الثالثة الذي يجري حالياً علي مساحة 27 ألف متر لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أنها تفقدت المبني بالكامل وشاهدت غرف العمليات والرعاية والمناظير وغرف العلاج الكيماوي والإشعاعي وفحص المواطنين بصورة تليق بهم أمام العام أجمع.

وأكدت "الجداوي" خلال زيارتها السابقة للمستشفى قبل عامين، أنها خلال زيارتها لأقسام المستشفي المختلفة تحدثت مع عدد من المرضي خلال تلقيهم جرعات العلاج المجاني وحجزهم في الأقسام الداخلية بصورة تليق بهم، ووجدتهم في حالة من السعادة الكبيرة من الرعاية التي وجدوها في هذا الصرح الطبي العظيم بجنوب الصعيد.