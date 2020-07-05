وزيرة الصحة في الأقصر الأسبوع المقبل لتفقد خدمات مستشفى الحميات

كشف مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن إجراء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان زيارة إلى مستشفى حميات الأقصر الأسبوع المقبل، بهدف متابعة عملية تقديم الخدمات وجودتها داخل المستشفى، لمرضى فيروس كورونا المستجد– كوفيد 19.

وكانت لجنة تابعة لوزارة الصحة والسكان قد تفقدت مستشفى حميات الأقصر لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمتابعة مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية.

وضمت اللجنة الوزارية كلًا من الدكتور شريف مصطفى، من الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، والدكتور بدران صلاح، نائب مدير إدارة الحميات بمديرية الصحة.

وقال الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات في الأقصر، في بيان صادرإن اللجنة الوزارية قامت بتفقد أقسام المستشفى والعمل داخل المستشفى، والاطمئنان على انتظام حالة العمل واستقبال كل الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف: كما تابعوا كيفية التعامل مع حالات العزل المنزلي وكروت المتابعة وفى نهاية جولته قدم الدكتور شريف مصطفى لفريق العمل بالمستشفى الشكر على مجهوداتهم طوال المرحلة السابقة.