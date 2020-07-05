سفير روسيا: نحتفل بالعام المصري - الروسي الثقافي والإنساني بعد كورونا

التقي جيورجي بوريسينكو السفير الروسى بالقاهرة، بوفد من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، بحضور أليكسي تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر.

وأكد السفير بوريسينكو، أن روسيا ترحب بدور الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية في مد جسور التواصل بين الشعبين باعتبارهم أحد الشركاء الأساسيين في دعم وتطوير التعاوون فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد طفرة نوعية بفضل دعم الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وأوضح أنه تقرر الاحتفال بالعام الثقافي والإنساني بين مصر وروسيا فور زوال جائحة كورونا، مشيرا إلى الجهود المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تعاون الشركات الروسية والمصرية على إنتاج الدواء الروسي الجديد.

ورحب بعمل لقاءات دورية مع أعضاء الجمعية لبحث رؤى دعم وتطوير العلاقات الثنائية لما يملكونه من خبرات فى المجالات المختلفة.ونقل بيان للمركز الثقافي الروسي ترحيب شريف جاد رئيس الجمعية والأعضاء بالسفير الروسي الجديد، موضحا أن أعضاء الجمعية طرحوا رؤيتهم لتطوير العلاقات الثنائية وطالبوا بضرورة تأجيل "عام مصر - روسيا" الذي جاء بمبادرة من الرئيسين السيسى وبوتين، للعام القادم 2021 حتى لا نفقد أهمية هذا الحدث التاريخى غير المسبوق.

وأفاد بأن المقترحات تضمنت اقتراح الهيئة العامة للكتاب بتوقيع اتفاقية تبادل حقوق الترجمة، وضرورة دعم أقسام اللغة الروسية بالجامعات المصرية بالكتب والأساتذة وتسهيل التأشيرات لرجال الأعمال المصريين والخريجين مع توفير المعلومات اللازمة حول السوق الروسي، وتطوير العلاقات الثقافية وتبادل زيارة وزراء الثقافة فى البلدين والتى توقفت منذ 40 عاما.

كما أبدى الوفد رغبته أن تضم المنح الروسية السنوية إلى جانب المجال العلمي أيضاً المجال الثقافي بكل فروعه مع الأخذ في الاعتبار أهمية تطوير العلاقات التقنية والعلمية في مجال الصناعات المعدنية وتنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة، وأشار الوفد إلى وجود فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في العلاقات الثنائية خاصة في ضوء التعاون الوثيق مع المركز الثقافي الروسي.