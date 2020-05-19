نشرة أخبار تركيا.. قاتل السفير الروسي مدعوم من جمعية ممولة من الحكومة

أظهر تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، المزيد من الأدلة التي تربط ضابط الشرطة التركي الذي قتل السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف في ديسمبر 2016 بمؤسسة موالية للحكومة التركية.

وأوضح التقرير أنه تم الإبلاغ عن المؤسسة سابقًا من قبل روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لعلاقتها مع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ووفقًا للأدلة المدرجة في ملف القضية، جُند "مفلوت ميرت ألتنتاش" ، وهو شرطي متطرف يبلغ من العمر 22 عامًا، من قبل شيوخ الحكومة التركية، وأنه ترك وصية بطلب فيه من عائلته الاستمرار في دعم المنظمة الشريكة كجزء من تعهده.

وأظهرت سجلات "Altıntaş" المصرفية أن القاتل كان يقوم بتحويل الأموال إلى جمعية غير معروفة تسمى "جمعية الطفل"، وهي مؤسسة خيرية مقرها اسطنبول هدفها المعلن هو التركيز على "الأيتام والأطفال المحتاجين"، وتأسست في عام 2014 تحت اسم "جمعية التضامن مع الأيتام".

https://www.nordicmonitor.com/2020/05/10984/

الطائرات التركية تنتهك المجال الجوي اليوناني

انتهكت الطائرات التركية المجال الجوي اليوناني، حيث دخلت طائرة مقاتلة من طراز "F-16" إلى منطقة الطيران في أثين دون تقديم خطة طيران، وقامت بالتحليق فوق أربع جزر في شرق بحر إيجة.

ويتصاعد التوتر بين حليفي الناتو منذ فترة، حيث تتدعي أنقرة أن اليونان تقوم بعسكرة جزر بحر إيجة.

https://www.turkishminute.com/2020/05/18/turkish-jets-fly-over-islets-violating-greek-airspace-report/

تركيا وراء توتر العلاقات بين تونس وليبيا

أكد تقرير نُشر في موقع "Arab weekly"، أن سياسات تركيا و الإخوان المسلمين في شمال إفريقيا أدت إلى تفاقم التوترات بين تونس وليبيا، ما أدى إلى جو غير مسبوق من القلق والشك بين الدولتين.

وأرجع التقرير ازدياد تعقيد المشهد السياسي في تونس إلى مناورات حزب النهضة الإسلامي، الذي اتُهم بالعمل لدعم الإخوان المسلمين في غرب ليبيا، والتي تدعمها تركيا أيضًا.

وقال التقرير إن صلات حركة النهضة المزعومة لم تؤد إلى توترات في تونس فحسب، بل إلى تعقيد العلاقات بين شرق ليبيا وتونس.

وتثير التحركات الأخيرة التي قام بها حزب النهضة، بما في ذلك السماح لتركيا باستخدام المجال الجوي والأراضي التونسية لنقل المساعدات الحيوية إلى غرب ليبيا، مخاوف من استمرار تدهور العلاقات مع شرق ليبيا.

وأصبحت علامات التدهور أكثر وضوحا في الأيام الأخيرة ، حيث وجهت الحكومة الشرقية الليبية انتقادات لتونس، لأنها سمحت لتركيا باستخدام بلادها لنقل المساعدات، والتي زُعم أنها قدمت للميليشيات الموالية لحكومة السراج.

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي في طبرق، بيانًا موقعًا من رئيسها يوسف العجوري، يطلب فيه من وزارة الخارجية التونسية توضيح الظروف المحيطة بهبوط الطائرة التركية في مطار جربة جرجيس الدولي.

https://thearabweekly.com/turkey-driving-wedge-between-tunisia-libya

أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون بإطلاق سراح سجناء سياسيين في تركيا

أرسل العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، للمطالبة بحث الحكومة التركية على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وطالب أعضاء الكونجرس في الرسالة، بما في ذلك إلهان عمر، بأن تضع واشنطن شروطًا على المساعدات المالية والمادية التي تقدمها الولايات المتحدة لتركيا، لضمان تنفيذ الإفراج عن السجناء بشكل عادل.

وأشارت الرسالة إلى قانون العفو التركي الذي صدر مؤخرًا، والذي أطلق سراح عشرات الآلاف من السجناء كإجراء لمكافحة اكتظاظ السجون.

ورغم ذلك، تم انتقاد القانون لاستبعاد أولئك المسجونين بتهم الإرهاب المطبقة على نطاق واسع والتي تجرم جميع المعارضين، بما في ذلك الصحفيين والسياسيين والنشطاء اليمين.

https://www.arabnews.com/node/1676646/middle-east