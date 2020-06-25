السفير الروسي: صفقة توريد عربات القطار لمصر تدل على الثقة بين البلدين

أكد سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، أهمية قصوى للصفقة العملاقة لتصنيع وتوريد عربات الركاب التي تدل على المستوى العالي للثقة القائمة بين روسيا ومصر، المستندة على تقاليد الصداقة بين البلدين، معربا عن تمنياته برحلة سعيدة للركاب المصريين على متن العربات الجديدة.

وجاء ذلك في تصريح للسفير نشرته السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمناسبة وصول الدفعة الأولى التي تضم 22 عربة ركاب سكك حديدية إلى ميناء الإسكندرية، في إطار الصفقة التي تشمل توريد 1300 عربة حديثة ومريحة إلى مصر في غضون 5 سنوات قادمة.

بدوره، أكد رئيس شركة ترانسماش الروسية سيرجيو كوربانوف، التزام الشركة بتعهداتها، معربا عن أمله في ارتياح الركاب المصريين لمستوى جودة العربات الجديدة.

ونقلت السفارة الروسية، عن المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تصريحه بأن العربات الروسية مهمة جدا لتطوير سكك حديد مصر، وتواصل جهود تعزيز التعاون الروسي المصري في مجال النقل.