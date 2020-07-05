محافظ الأقصر يتفقد سير العمل بمشاريع المرافق والتعليم

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جولة، اليوم الأحد، تفقد خلالها سير الأعمال بمشروعات الغاز الطبيعي والكهرباء والصرف الصحي والتعليم.

بدأت جولة المحافظ بتفقد محور طريق المطار بمدينة الأقصر، لمتابعة تنفيذ أعمال تدعيم شبكة الإنارة بالطريق وتكثيفها عبر تزويد شارع المطار بـ200 عمود إنارة وكشافات لمبات "ليد" موفرة للطاقة بطول الطريق الذي يبلغ نحو 4 كيلو متر.

وتابع المحافظ مع المهندسة ماري روحي مدير الإدارة العامة للكهرباء بديوان عام محافظة الأقصر، أعمال تنفيذ المشروع التي أكدت أنه يتضمن رفع كفاءة طريق المطار ومد كابلات كهرباء أرضية وتطويره وإحلال وتجديد الأعمدة القديمة التي تأثرت بموجة الطقس السيئ بالمحافظة، واستبدالها بأعمدة جديدة حرصا علي سلامة المواطنين.

وواصل المحافظ جولته بتفقد مراحل استكمال المشروع القومي للغاز الطبيعي بالمحافظة، إذ تجري حاليا أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة منشأة العماري وحي المطار بمدينة الأقصر بعد أن تم الانتهاء من الخط الرئيسي من مدينة الأقصر إلي الحبيل مرورا بطريق منشأة العماري الرئيسي والزناقطة، بطول 18 كيلو متر حسبما أكد مسئولو "غاز مصر" الشركة المنفذة للمشروع الذين أعلنوا عن بدء العمل في الشبكات الأرضية بالمنشأة والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر.

استكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع أعمال توسعة مدرسة منشأة العماري الابتدائية لزيادة قدرتها الاستيعابية للطلاب ضمن خطة الحد من الكثافة الطلابية في الفصول .

واستمع المحافظ لشرح مفصل من مسئولي هيئة الأبنية التعليمية حول أعمال تنفيذ المشروع، حيث أكد المهندس محمد حسين، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أنه بدأ العمل به نهاية شهر مارس الماضي علي مساحة 245 متر من فناء المدرسة التي تبلغ مساحتها الكلية 2286 متر، موضحا أن المشروع يشمل إنشاء دور أرضي وثلاث طوابق علوية بهم 8 فصول مساحة الفصل الواحد حوالي 35 متر مسطح بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 3 ملايين و65 ألف جنيه، وينتهي خلال شهر يناير العام المقبل

واختتم المحافظ جولته بمتابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقري ونجوع الترعة والبني والقباحي الشرقي التابعين لحي المطار بمدينة الأقصر، وأكدت المهندسة فاطمة علي فهمي، المدير التنفيذي بجهاز مشروعات الصرف الصحي، أن العمل في المشروع بدأ في يناير الماضي لإنشاء 3 محطات رفع وشبكات انحدار بطول 14كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 65 مليون جنيه ضمن خطة توصيل مرفق الصرف الصحي لأهالي هذه القرى، ومن المتوقع إنهاء العمل بالمشروع 30 يونيو العام المقبل.