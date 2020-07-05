محافظ كفر الشيخ يستجيب لطلب نقل زوجة الطبيب فاقد البصر لرعايته

استجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، لطلب الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى العزل ببلطيم، ونقل زوجته تخصص الحاسب الآلي من إحدى مدارس إدارة الرياض التعليمية، إلى مدرسة الزهور للغات.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود الأطقم الطبية، ودور الطبيب محمود سامي قنيبر، وتضحيته لعلاج مرضى كورونا بمستشفى العزل ببلطيم، وجهده المبذول الذي أفقده البصر أثناء علاجه للمرضى، مؤكدا ان نقل زوجته أقل ما يمكن تقديمه لهما لتتمكن من رعايته وطفلها.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنها في خدمة الأطقم الطبية بالمحافظة، وخاصة من قدموا التضحية من أجل علاج مرضى فيروس كورونا.