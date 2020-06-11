زوجة الطبيب فاقد البصر: "مش عاوزة حياته تقف.. هو شخص نبيل وبطل"

أكدت مروة ممدوح، زوجة الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه حالات كورونا، دعمها الكبير لزوجها في أزمته، مضيفة: "زوجى شخص نبيل وبطل".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنه تريد ألا ييأس زوجها ولا يمل ويعود لتواصله مع الناس ويمارس هواياته وما يحب.

وأشارت إلى أن زوجها يحب عمله كثيرًا ومرتبط بمهنته، ويحب القراءة، مستطردة: "زوجي علاقته بالناس قوية مش عاوزة حياته تقف ولا تكون معتمدة على حد، أريد أن يكمل حياته بقوة بالاعتماد على نفسه كما كان".

كما وجهت رسالتها للمسؤولين والدولة، للتدخل وإمكانية العلاج بالخارج حتي يتم علاجه ويتمكن من الرؤية مرة أخرى.