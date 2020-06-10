بعد 25 يوما.. الطبيب فاقد البصر يستعد للخروج من المركز الطبي العالمي

يستعد محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم في محافظة كفر الشيخ، للخروج من المركز الطبي العالمي، اليوم، بعد نحو 25 يوماً قضاها في العلاج بالأكسجين المضغوط وغيرها من بروتوكولات العلاج.

وقال محمود سكران، أحد أقارب الطبيب محمود قنيبر ومرافقه، لـ"الوطن"، إنه ينهي حاليا إجراءات الخروج، حيث سيستكمل الطبيب البروتوكول العلاجي داخل منزله، وسيتوجه إلى مركز الطبي العالمي والمستشفى الجوي أسبوعيا لتلقي جلسات العلاج، مشيراً إلى أن حالته الطبية لم تتحسن على مستوى البصر، لكنها شهدت تحسناً من حيث دعم جهاز المناعة.

وأضاف سكران، أن قريبه تلقى رعاية كاملة داخل المركز الطبي العالمي، موجهاً الشكر للأطقم الطبية على جهودهم المبذولة، مطمئناً محبيه على حالته الصحية، متمنيا استمرار الدعم النفسي له لما له من أثر إيجابي عليه.

ويعالج قنيبر داخل المركز الطبي العالمي، وفقا لقرار رئيس الوزراء، وتجرى له الفحوصات الطبية باستمرار، حيث يخضع لجلسات "الأكسجين المضغوط" لفترة معينة.

وكان الطبيب محمود سامي قنيبر أصيب بفقدان البصر خلال آداء عمله نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، حصلت "الوطن" على نسخة منه، بأن المريض وصل إليه لا يبصر وأن العينين وحدقتهما، لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

كما أفاد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو وتعرض لوعكة صحية يوم 9 مايو، حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي وجرى عمل الإسعافات الأولية له ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي وحموضة بالدم وجفاف شديد.