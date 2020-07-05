الرميح: إصابة رئيس الأركان التركي فى ضربات قاعدة الوطية بليبيا

قال المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إنه لا توجد دولة كاملة الأركان ذات سيادة في ليبيا في ظل وجود خونة وعملاء في الداخل الليبي، لافتا إلى أنه لولا خيانة الداخل ما تجرأ أعداء الخارج.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس السيسي، ورؤساء فرنسا، وروسيا، في لقائهم مع عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، أكدوا أنهم لن يسمحوا بالعبث الذي يحدث في الملف الليبي.

وأوضح أنه أصيب 6 قادة عسكريين أتراك، ومعهم جنود مرتزقة، في الضربات على قاعدة الوطية، مؤكدا أن هناك أنباء من مصادر موثوق فيها تؤكد إصابة رئيس الأركان التركي بإصابات بالغة.

وأكد الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن دول العالم الكبرى تعلم متى يحذر السيسي وهو رجل حكيم وصادق.