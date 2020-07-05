بشير عبد الفتاح: استهداف قاعدة الوطية في ليبيا رسالة قوية إلى تركيا

قال بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن استهداف الجيش الوطني الليبي لقاعدة الوطية تعد رسالة أن الشعب الليبي لن يقبل بالعدوان التركي السافر على وطنه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد أنه يجب أن تنطلق شرارة تظاهرات بنغازي إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يجب أن ينتفض ضد ما يسمى بالعثمانية الجديدة بدعم عربي ودولي.

وناشد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الشعب الليبي في المدن الليبية المحتلة بالانتفاضة ودعم التظاهرات في بنغازي.