عكاشة: تركيا تستغل الانقسام الأوروبي بوضع قدم لها في ليبيا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تركيا منذ أسابيع وهي تقوم بعمليات نقل للأسلحة ولمعدات ولمنظومات دفاع جوي وإدارية لليبيا، وكان الهدف الواضح لعمليات نقل العتاد العسكري هو استخدام قاعدة الوطية لتحويلها لقاعدة عسكرية تركية صريحة وواضحة مثلما فعلت في سوريا والعراق.

وأضاف "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الإرادة الدولية غائبة بشكل كبير عما تقوم به تركيا من خروقات للقانون الدولي والقرارات الدولية خاصة ليبيا على وجه التحديد، لافتا إلى أن التباطؤ الدولي كان سبب في وجود خلاف كبير بين فرنسا وقيادة الناتو وأعضاء من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن التخاذل الدولي أدى إلى تسريع أردوغان في وتيرة عمله، لافتا إلى أنه قارئ بشكل جيد بوجود خلافات أوروبية، وانكفاء ذاتي على المشكلات الداخلية للدول الكبرى ويستغل الفترة لوضع أقدام على الأرض ويكسب أرض جديدة وأمر واقع يستثمره في المستقبل.

ووجه "عكاشة"، نداء للعقلاء في الغرب الليبي، وأن يدركوا في هذه اللحظة على أن ما تقوم به تركيا في مدن الغرب هو احتلال، وعلى العقلاء في الغرب الليبي أن يزيلوا كل أشكال الخلاف والمغالطات ويبدأوا في استرداد وطنهم والاتجاه نحو الحل السياسي، وحان الوقت أن يكونوا على قدر المسؤولية.