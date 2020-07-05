بعد فتحها اليوم.. خطوات حجز تذاكر حفلات الأوبرا في شهر يوليو أونلاين

أعلنت دار الأوبرا المصرية فتح شباك الحجز الإلكتروني للعروض التي تقدمها على مسارحها المختلفة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، خلال شهر يوليو الجاري، عن طريق موقع تيكتس مول.

وتنطلق أولى العروض يوم الخميس 10 يوليو على مسرح النافورة بسهرة طربية لنجوم فرق الموسيقى العربية بالأوبرا، الساعة الثامنة مساء.

تقام الفعاليات على مسرحي النافورة والمكشوف بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه طبقا للإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين.

ويتضمن برنامج عودة أنشطة الأوبرا حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفوني، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل، النفيخة، مسار إجباري، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشني والشيخ إيهاب يونس، بغدادي بيج باند، فرسان الشرق للتراث "عرض ريا وسكينة"، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحي الحديث "عرض دموع حديد"، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد، إلى جانب فرق الموسيقى العربية بالأوبرا التي تشرف عليها الفنانة جيهان مرسي "عبد الحليم نويرة، القومية العربية للموسيقى، التراث للموسيقى العربية، الإنشاد الديني، أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي"، بالإضافة إلى سلسلتي وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.

طريقة حجز تذاكر حفلات دار الأوبرا أونلاين

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض خطوات حجز تذاكر الحفلات أونلاين، وهي:

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع https://ticketsmall.com/customer/events/list/

الخطوة الثانية: الضغط على حفلات الأوبرا

الخطوة الثالثة: اختيار الحفل المراد حضوره

الخوة الرابعة: الضغط على أيقونة احجز الآن

الخطوة الخامسة: تحديد عدد التذاكر وتحديد أوافق على الشروط والأحكام ثم احجز تذكرتك

الخطوة السادسة: إضافة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف

الخطوة السابعة: تحديد طريقة الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو خدمة فوري تم الضغط في النهاية على تأكيد

وحددت دار الأوبرا مجموعة من الإجراءات الاحترازية أشارت إليها عند حجز التذاكر، حيث ذكرت إنه غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات، وشددت على الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.