عاجل.. مدبولي: سنلبي احتياجات الفريق المصري العامل على لقاح كورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة المصرية للجهود المبذولة من الفريق البحثي المصري بالمركز القومي للبحوث، بهدف التوصل إلى لقاح، مشيداً بالجهد الدؤوب لفريق العمل بالمركز القومي للبحوث.

وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة أزمة كورونا اليوم، استعداده لمقابلة فريق العمل في أي وقت، للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وأشار إلى أن إمكانات الدولة كلها مسخرة لخدمة هذه الجهود البحثية المهمة، سواء في وزارة الصحة، أو مصانع الأدوية، لافتاً إلى أن هذه الجهود المهمة التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية ضمن محاولات الوصول إلى لقاح يعدُ أمراً ايجابياً، وهو مجهود وطني ندعمه جميعاً.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التعليم العالي موقف اللقاحات المصرية التي يتم إعدادها حالياً، وأشار إلى إدراج أبحاث المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح لفيروس كورونا "Covid19" ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية، لافتا في السياق نفسه لاحتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيا وأيضاً على مستوى الشرق الأوسط لعدد الأبحاث الإكلينيكية clinical trials بعدد 73 بحثاً.