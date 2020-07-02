مدبولي يتابع مبادرة تحفيز الاستهلاك لإنعاش القطاعات المتضررة من كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.

جاء ذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وكل من نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيد أنَّ المبادرة تستهدف العمل على تحفيز الاستهلاك، لما له من دور مهم باعتباره أحد أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

وأضاف مدبولي، أنَّ التداعيات السلبية لفيروس كورونا قد ضاعفت من أهمية هذه المبادرة، في ضوء ما تعانيه بعض القطاعات الصناعية من آثار سلبية، ومن ثم فمن الضروري في المرحلة المقبلة أنَّ يتمّ تسريع إجراءات إطلاق المبادرة من أجل تحفيز الطلب على السلع المعمرة والملابس، وإنعاش هذه القطاعات التي عانت على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

واستعرض الاجتماع، آليات وشروط التمويل الخاصة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، لعملاء كل من البنوك، وشركات تمويل المستهلكين، إلى جانب السلع والبنود التي يقترح إضافتها للمبادرة، وذلك في ضوء التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتي ساهمت بشكل كبير في تغيير أنماط استهلاك كثير من الأسر.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، بسرعة العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية للمبادرة، وحملة الترويج الاعلامي لها، وذلك تمهيداً للإعلان عن موعد انطلاقها.