"تعمير دمياط الجديدة" يشن حملة على المصانع وفصل المرافق عن المخالفين

شن جهاز تعمير دمياط الجديدة حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحى غير المقننة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وكذلك تحصيل بعض المستحقات المالية المستحقة للجهاز لدي العملاء ، وإعطاء مهلة للمصانع أصحاب المديونيات العالية للسداد ،تمهيدا لرفع العدادات وفصل المياه في حالة عدم الإلتزام.

وأعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز التعمير في دمياط تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية و إيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير ، والمنوط بها المرور على كافة الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جار إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين ،واستكمال المرور لضبط المخالفات بجميع أنحاء المدينة .