71802 رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 12 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23510 طن تشمل: 6664 طن فوسفات و10900 طن ملح و2346 طن سلفات نشادر و3600 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12979 طن تشمل: 8000 طن خردة 1209 طن خشب زان و3770 طن كلوريد إيثيلين.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 121 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وفراولة) وخضروات (بطاطا) وحاصلات زراعية (بصل و أرز وبرسيم وثوم) يتم تصديرها إلى كل من مالطا و انجلترا و بلجيكا و هولندا و الهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 127 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 514 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 16173 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71802 طنا.

كما غادر 1337 شاحنة منها 108 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 6070 من البضائع العامة.