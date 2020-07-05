وزيرة الصحة: تراجع معدل إصابات كورونا الأسبوع الأخير

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد على اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة أزمة كورونا، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم.

وأضافت أن الأسبوع الأخير شهد تراجعاً في معدل الإصابات، مقارنة بالأسابيع الأربعة لشهر يونيو المنقضي، لافتة إلى أن محافظة القاهرة مازالت تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات.

وأوضحت الوزيرة أن المتابعة مستمرة من جانب الدولة، لتقييم الموقف أولأً بأول، وتحليل الأرقام الخاصة بانتشار الوباء وأعداد الحالات، ليكون ذلك هو الفيصل في اتخاذ الإجراء الوقائي اللازم فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، لافتة إلى أن كل قرار يتخذ يكون مرتبطاً بأعداد الحالات والوفيات في كل محافظة ومعدلات الوفاة، وفي حالة حدوث انتكاسة في محافظة تعود إلى مرحلة الإجراءات المشددة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تسعى للتوسع في تطعيمات الإنفلوانزا الموسمية، حيث سيتم الاعتماد على استراتيجية تطعيم الإنفلونزا للفئة الأكثر عرضة للإصابة، لتقليل المخاطر حال حدوث موجة ثانية، مع بناء البنية التحتية والخبرة الفنية المطلوبة لتلقيح الملايين من الناس ضد الفيروس التاجي، بمجرد توفر هذه اللقاحات.