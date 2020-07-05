"الصحة العالمية" تسجل زيادة يومية قياسية جديدة في إصابات كورونا

سجلت منظمة الصحة العالمية، أمس، زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 212326 حالة، خلال آخر 24 ساعة.

وذكر التقرير الوبائي اليومي للمنظمة، أن أكبر الزيادات سجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو الماضي حين بلغت 189077 حالة عالميا.

وظل عدد حالات الوفاة بكورونا ثابتا عند نحو 5000 حالة يوميا.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 11 مليون حالة، أمس، فيما يشير ذلك إلى منعطف جديد في انتشار المرض الذي تسبب بوفاة أكثر من نصف مليون شخص خلال 7 أشهر.