الحكومة: مقترح للدمج بين التعليم الإلكترونى والمباشر بعد "كورونا" لحل أزمة الكثافات

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من مقترح يراعى الدمج بين التعليم «الإلكترونى» و«المباشر»، فى إطار الدروس المستفادة من تجربة التعامل مع فيروس كورونا.

وأكدت «يوهانسن»، فى تصريحات اليوم، أن المقترح يتضمن تقسيم الطلاب إلى مجموعات تتناوب الحضور فى المدارس أو الكليات مع استخدام التعليم عن بُعد، لحل مشكلة الكليات والمدارس ذات الكثافات الكبيرة.

وأضافت رئيس الهيئة: «رغم وجود أنماط مختلفة من التعليم عن بُعد منذ ما يزيد على 10 سنوات، لكن كان ينظر له على أنه نمط من التعليم المساعد المخصص لبعض الفئات التى يصعب عليها الذهاب إلى المؤسسات التعليمية»، مشيرة إلى أنه «تجرى دراسة تطوير آليات الاختبارات الإلكترونية، لضمان حياديتها وشفافيتها، وقدرتها على قياس مستوى تفكير الطلاب، حيث تدرس الهيئة حالياً المعايير الدولية للاختبارات الإلكترونية، وهناك برامج حديثة للمتابعة والمراقبة الإلكترونية، تحسب للطالب مدة جلوسه أمام الكاميرا أو جهاز الكمبيوتر، وكل هذه المعايير تتم دراستها لامتحانات الجامعات وامتحانات التعليم قبل الجامعى».

وتواصلت، اليوم، امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنة النهائية بالجامعات، ففى «حلوان» تقدم طالبان بالفرقة الرابعة فى كلية الآداب باعتذار عن الامتحانات بسبب الاشتباه فى إصابتهما بفيروس كورونا، فيما تنطلق الامتحانات بشكل رسمى، صباح الغد، فى جامعة عين شمس، على أن تبدأ جامعة القاهرة امتحانات السنة النهائية، 11 يوليو الحالى.

وفى الشرقية، بدأت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق امتحانات الفصل الدراسى الثانى، اليوم، ومن المقرر أن تستمر حتى 9 أغسطس المقبل، وتفقد الدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع الطلاب والتعليم، سير اللجان للاطمئنان على توافر المناخ المناسب للطلاب.

كما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، سير امتحانات الدراسات العليا فى كليات الطب البيطرى، والتربية الرياضية، والحقوق، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية.

انطلاق ماراثون امتحانات السنة النهائية بالجامعات.. والأزهر يحقق فى تسريب "أحياء الثانوية"

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية عن بدء التحقيق فيما نشر على «إنستجرام وواتس آب»، حول تسريب امتحان الأحياء قبل ٣٠ دقيقة من بدايته.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنه سيتم التحقيق لمعرفة حقيقة ما حدث ومتابعته، ومعاقبة المتسبب فى ذلك، حال التأكد من مصداقية المنشور، مشيرة إلى أن امتحان الأحياء لم يشهد أى شكاوى من الطلاب، وجاء فى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدة أنه تم رصد ٣ حالات غش فقط، والتشديد على تفعيل كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.