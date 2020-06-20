تخريج أول دفعة أئمة وافدين في أكاديمية الأزهر بنظام "التعليم عن بعد"

اختتمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، فعاليات الدورة رقم (127)، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر لتدريب 50 إماما من الأئمة الوافدين من دول:(السودان – نيجيريا – الكاميرون– بنين الشعبية- الصومال- تونس- توجو- الهند- ماليزيا- أندونيسيا- أوزباكستان- بورما- كازاخستان)، على أحدث أساليب الدعوة الإسلامية، من خلال برنامج "إعداد الداعية المعاصر".

وأوضح الدكتور محمد الضويني، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أنه حرصا من الأزهر على سلامة الأئمة والوعاظ الوافدين، في ظل انتشار فيروس كورونا؛ فقد جرى اعتماد آلية "التدريب والتعلم عن بعد" في الدورة الأخيرة رقم (127)، وذلك من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية، وعقد عدد من الورش التدريبية الافتراضية، من خلال الجمع بين نوعي التدريب عن بعد بنوعيه المتزامن وغير المتزامن.

وأضاف "الضويني" أنَّ هذه الدورات تأتي في ظل توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأهمية تأهيل الأئمة والوعاظ الوافدين، ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم، من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية داخل الأكاديمية؛ حتى يكون الدعاة على دراية بمجريات العصر وتطوراته، وتمكينهم من الدفاع والحديث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، وتنمية مهارات الدعاة وتدريبهم على التواصل الفعال، لتحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي فى الجماهير.

وأشار إلى أن هذه الدورة اشتملت على عدد من القضايا المتنوعة، ما بين قضايا عقائدية وقضايا فكرية وقضايا تربوية وقضايا سلوكية، والتي تهدف في مجملها إلى مواجهة ومحاربة التطرف والتشدد وسوء الفهم لبعض المفاهيم، موضحا أن الأكاديمية اهتمت من خلال تلك الدورة بتخصيص عدد من المواد الدراسية لتصحيح تلك المفاهيم المغلوطة والخاطئة، مثل مادة:" معالم المنهج الأزهري"، ومادة "قضايا عقدية"، ومادة "الفِرق"، ومادة "تصحيح المفاهيم"، ومادة "تيارات ومذاهب "، ومادة "ضوابط الإفتاء"، وغيرها من المواد التي من خلالها يستطيع الدعاة أن يكونوا قادرين على تحديد قضايا الفكر الإسلامي الجدلية والشائكة، وبحثها بحثًا علميًا جادًا لتحديد الموقف الصحيح منها، بما يسهم في الحد من أفكار التطرف والغلو والإرهاب، ويساعد في استقرار المجتمعات الإنسانية.

وأكد رئيس أكاديمية الأزهر، أن الأكاديمية بصدد الإعداد لدفعات جديدة للتدريب عن بُعد، سواء للأئمة والدعاة الوافدين، أو لأعضاء لجان الفتوى والوعاظ المصريين، مع بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة لتوسيع الشريحة المستهدفة من التدريب.

من جانبهم أعرب الأئمة والوعاظ الوافدون عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر، لدعمه الدائم لهم، مؤكدين أنهم سيسعون إلى نقل ما تلقوه من علوم دينية ودنيوية في أكاديمية الأزهر إلى مجتمعاتهم، ليكونوا خير سفراء للأزهر الشريف، حاملين لواءه، ناشرين فكره الوسطي المعتدل، الذي يحمل في طياته سماحة الإسلام ودعوة الناس إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، داعين الله -عز وجل- أن يحفظ مصر والعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء من كل مكروه وسوء.