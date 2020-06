جامعة كفر الشيخ تنظم ورشة عمل دولية عن طريق "التعليم عن بعد"  

نظمت جامعة كفرالشيخ، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة ورشة عمل بعنوان:"العلامات التجارية - السمعة والتوظيف للجامعة" "University Branding, Reputation & Employability"باستخدام تقنية التعليم عن بعد، بمشاركة القيادات الأكاديمية وقيادات الجهاز الإداري وممثلي وحدة التعاون الدولي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وحاضر في الورشة البرفسيوركاميرون ميرزا Cameron Mirza Mena Director, Nottingham Trent University (UK), Head of Strategy University of Bahrain, Head of Projects Ministry of Education Bahrain, Department of Education UK.

وقال رئيس الجامعة، إن الهدف من ورشة العمل هو تقديم دعم وتحديد مفصل لخريطة طريق للجامعة والأنشطة المخطط لها للحفاظ على التقدم الكبير الذي يتم إحرازه بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائمين على بنك المعرفة لتنظيم فعاليات هذه الدورة.

وأوضح رئيس الجامعة، بأن ورشة العمل تناولت الأدوات والإجراءات اللازمة لتقييم الوضع الحالي لتحديد الأولويات والتخطيط بفعالية في مجالات التعليم والبحث العلمي وتعزيز الأنشطة التسويقية وزيادة توظيف الخريجين وكيفية اتخاذ الإجراءات التصحيحية للمساهمة في زيادة تحسين السمعة الدولية والتصنيف الدولي للجامعة.