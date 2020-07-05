وزير السياحة والآثار يبحث التعاون المشترك مع سفيري أوكرانيا وبيلاروسيا

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة يفهين ميكيتينكو، وسفير دولة بيلاروسيا سيرجي تيرتنتييف، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين هاتين الدولتين ومصر وخاصة في مجال السياحة والآثار.

يأتي ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري وبعد وصول عدد من الرحلات السياحية الأوكرانية والبيلاروسية في أولى أيام استئناف الحركة.

واستعرض وزير السياحة والآثار التدابير والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكد الوزير أن مصر ترحب بأن يكون أول ضيوفها في أول أيام عودة الحركة الوافدة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك سويسرا، مشيرا إلى الإجراءات الجادة والمعايير الصحية اللازمة التي تتخذها مصر في الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظات السياحية الساحلية والتي بدأت استقبال الزائرين كمرحلة أولى وهم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

من جانبه، أشاد سفير دولة أوكرانيا في القاهرة بالرعاية الصحية التي قدمتها مصر لإحدى المواطنات الأوكرانيات في مصر في أبريل الماضي عند إصابتها بفيروس كورونا في شرم الشيخ حيث تلقت رعاية صحية كاملة حتى تماثلت للشفاء وشعرت أنها في بلدها.

كما اقترح السفير الأواكرانى وضع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وأوكرانيا على المستوى السياحي والأثري.

من ناحيته، أكد سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، حرص بلاده على زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر من دولة بيلاروسيا.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد استقبلت رحلات سياحية من دول بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة في أول 48 ساعة من استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري.