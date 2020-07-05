أستاذ عناية مركزة: الأجسام المضادة من "اللاما" أقوى من أي لقاح لكورونا

قال الدكتور محمود الشربيني، أستاذ العناية المركزة بمصر وإنجلترا، إنه تواصل مع زملاءه في جامعة "أكسفورد" حول لقاح فيروس كورونا حيث أكدوا أن النتائج تصل لـ 75% وهذه نسبة جيدة جدا، وينتظرون استخدامه في نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر المقبل.

وأضاف "الشربيني" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه يعتقد هو وبعض الزملاء أن هناك أجسام مضادة من حيوان "اللاما" ستكون أقوى من اللقاح، موضحا أن حيوان اللاما من قبيلة الجمال، وحجمه في حجم الخروف الصغير وموطنه الأصلي في أمريكا الجنوبية، لافتا إلى أنه يجرى على اللاما تجارب مكثفة في العديد من البلاد.

وأوضح أنه جرى حقن اللاما بالفيروس واستطاعوا الحصول منه على أجسام مضادة أفضل من الأجسام المضادة التي منتظرين الحصول عليها من مريض، لافتا إلى أن حجم الأجسام المضادة في اللاما ربع حجم نظيرتها في الإنسان بعد الإصابة، ولذلك أطلقوا عليها اسم "النانو بوديز" وليس "آنتي بويز"، كما أن إدخالها للجسم سيكون عن طريق الاستنشاق وليس الحقن وعند دخولها للجسم "تغطي الأشواك المؤذية للفيروس زي ملاية وتكعبلها ومتخلهاش تلتصق بالخلية".