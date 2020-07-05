رئيس حزب الوفد: نناصر مشروع السيسي لبناء دولة ديمقراطية حديثة

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن سياسة الحزب تؤيد وتناصر المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

جاء ذلك خلال افتتاحه مقر حزب الوفد الجديد في مدينة 6 أكتوبر، اليوم، حيث أوضح أبو شقة أن جميع الوفديين ملتزمون بمبادئ الحزب بالوقوف إلى جوار الدولة المصرية.

وأشار أبو شقة إلى أن المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة يقوم على 3 محاور الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي، فالاستقرار الأمني الجميع على ثقة ويقين وإحساس أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على حق عندما واجه الإرهاب وسلط الأضواء على خطورة الإرهاب العالمي الذي لا يقف عند بلد أو حدود.

وأضاف أبو شقة أن الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي لمنظمات العالمية يؤكد أن مصر تصنف ضمن 30 دولة الأولى في العالم التي حققت إصلاحا اقتصاديا.

أما بالنسبة للاستقرار السياسي، قال أبو شقة إننا أمام استحقاق دستوري والمادة الخامسة في الدستور تؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وطالبت بتفعيل المادة 5 من الدستور لأنها تحقق الديمقراطية فالاستقرار السياسي في مصر لن تقوم لها قائمة بدون حزب الوفد كلاعب رئيسي وأساسي على الساحة المصرية.