تركي معارض: بلادنا أكبر سجن للصحفيين.. وأردوغان وراء زيادة الإلحاد

قال سيد جليل، صحفي تركي معارض، إنه تم اعتقال كل من يعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وينتقده من الصحفيين سواء كانوا من اليمينيين أو اليساريين، فتركيا الآن أصبحت أكبر سجن للصحفيين وهناك أكثر من 130 صحفيا في سجون تركيا، ومئات في المنفى خارج تركيا، موضحًا أن أردوغان إذا ضاقت عليه الطرق يلجأ إلى الدين ويحاول التستر على فساده وانتهاكاته بالدين، بل وهناك نواب في حزب العدالة والتنمية يعتبروا أن لمس أردوغان عبادة.

وأضاف "جليل"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن أردوغان وأسرته غارقون في الفساد وآكلون للحرام، وكاذب يكذب نفسه بنفسه، ويظلم الناس كل يوم، بينما حركة جولن رفضت فساد أردوغان، ولهذا تم استهدافها، كما أن أردوغان يمارس إبادة تدريجية ضد المعارضين منذ عام 2016 وحتى الآن، متسائلًا: "إذا كان أردوغان خليفة الله في الأرض، فلماذا أكثر من نصف شعبه ضده؟".

وأوضح الصحفي التركي المعارض، أن الإلحاد انتشر في تركيا بسبب أردوغان، واستغلاله للدين في السياسة، وهذا سيؤدي لانقراض الإسلام السياسي على مدى بعيد، فأردوغان يستغل المساجد في الخطب السياسية له، مشددًا على أن عدد كبير يرفض الذهاب للمساجد لعدم الرغبة في الاستماع لخطب سياسية.