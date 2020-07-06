"الإسكان": رفض الأوراق غير المستوفاة في حجز الإعلان الـ13

أعلنت وزارة الإسكان، مد حجز الإعلان الـ13 في 10 محافظات، حتى 18 يوليو الجاري، بمساحة 90 مترا للوحدة مكونة من 3 غرف وصالة، بأسعار تبدأ من 184 ألف جنيه، مؤكدة في بيان صادر أنه لن يتم قبول الأوراق غير المستوفاة أثناء التقديم، نوضح أهم الأوراق المطلوبة للتأكد من استكمالها قبل الحجز.

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري، إنه فى حالة عدم وجود أى من المُستندات المطلوبة يتم إلغاء الطلب، وأن تقدم العميل لحجز الوحدة السكنية وسداده لمقدم جدية الحجز بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء.

كما يعتبر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التى تقدم لحجزها، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، وذلك فى ضوء البيانات التى تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكترونى الرسمي للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز والمرفوعة بمعرفتهم والتى تبين الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والإعاقة، مع العلم أن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غير نهائى وقد يتغير إذا ثبت عدم صحة أى من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق، بحيث يجب على المواطنين خارج الأولوية المذكورة سـحب مُقدم جدية الحجز، ويتم الاستعلام الميداني عن المستحقين طبقاً لأولوياتهم مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، بحيث يحظر التعامل بأى تعاملات مالية مع أى طرف من الأطراف المُتعامل معها الصندوق فيما عدا الجهات المنصوص عليها بالإعلان مثل (البريد المصرى – جهات التمويل)، ويتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.

وأوضحت أنه يُمكن للمتقدم سحب جدية الحجز التى قام بسدادها في أى وقت قبل التعاقد، ولن تزيد مدة التعامل مع المواطنين الحاجزين بالإعلان عن عام يتم احتسابها من تاريخ ورود نتيجة الاستعلام الميداني لملف المواطن المنطبق عليه الشروط، وذلك كحد أقصى متاح أمام المواطن لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم (في حالة الحاجة لذلك) وغيرها من إجراءات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد مقدم الحجز وتوقيع العقود واستلام الوحدة.

كما أنه بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5 % من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر فى عام 2020، مشيراً إلى أنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية وفقاً للخطوات التالية، الدخول على الموقع الإليكتروني للصندوق، وفى حالة عدم وجود حساب حالى، يقوم المتقدم صاحب الطلب - مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية - بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة - إن وجدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة بالإعلان المنشور، طبقاً للرغبة المُحررة باستمارة الحجز، بعد سداد المبالغ المطلوبة، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة (PDF)، فى ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، ويتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.