وزير الإسكان: نسعى لإنشاء 12 عقارا بها 250 شقة لأهالي "عشش الصيادين"

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب منطقة الصيادين بمحافظة دمياط يهدف إلى إنشاء 12 عقارًا بواقع 250 وحدة سكنية.

وأضاف "الجزار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنَّ المشروع سيكون بديلا لـ"عشش الصيادين" في المنطقة "غير الآدمية"، موضحا أنَّ تطوير منطقة الصيادين بالمحافظة تكلفته 75 مليون جنيه، مبينًا أنَّه سيتمّ توفير 192 وحدة في سوق رأس البر على مساحة 800 متر.

وأكّد أنَّ حجم الاستثمارات المستهدفة للمناطق العشوائية وغير الآمنة تصل لـ63 مليار جنيه، حيث أنه ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي بعد انتهاء جائحة كورونا.

واستطرد أنَّه قد تمّ طرح الإعلان الـ13 للمواطنين بعدد من المحافظات، مبينًا أنَّ الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية نجحت في بناء 775 ألف وحدة إسكان اجتماعي حتى اليوم، ويجرى العمل على بناء المزيد منها.