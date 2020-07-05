صحفي تركي: أردوغان يعتقد أن الاستيلاء على أموال المعارضين "جهاد"

قال سيد جليل، الصحفي التركي المعارض، إن هناك خلافات بين صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين بعض الوزراء الأتراك، كما أن هناك صراع جديد بين ضباط الجيش التركي، وأن بعضهم قدموا استقالتهم.

وذكر "جليل"، أن أردوغان سيعلن خلال الفترة المقبلة حملة شرسة ضد معارضيه مستخدمًا الإعلام، مؤكدًا أن أردوغان يستغل الإعلام وجهاز الاستخبارات في حربه ضد معارضيه، ويستغل مؤسسات الدولة كأنها ملك له.

وأضاف "جليل"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن أردوغان يرى أن ما يأخذه من أموال من رجال الأعمال نتيجة مناقصات هي غنيمة، والاستيلاء على ممتلكات المعارضين جهاد، مشيرًا إلى أن لا أحد يعلم حجم أموال أردوغان وأسرته.

وأضاف أن الرئيس التركي استولى على ممتلكات حركة الخدمة من ممتلكات تصل لـ 14 مليار دولار، وأنه يرى ممتلكات المعارضة تحل لهم.

وأوضح الصحفي التركي المعارض، أن هناك تسجيلات مسربة بين أردوغان ونجله ورموز نظامه تفضح فسادهم، كما أن أكبر عملية فساد ورشوة في تاريخ تركيا كان بطلها نجل أردوغان وأبناء الوزراء المقربين منه.

وأكد أن أردوغان يحول الأموال لإيران عن طريق نجله وبعض الوزراء من خلال رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب؛ لدعم المرتزقة الإيرانيين المتواجدين في سوريا لقتل الشعب السوري، معتبرًا أن هذا نفاق ظاهر.

وذكر الصحفي التركي، أن أردوغان قام بحملة غسيل الأدمغة عبر الإعلام بعد عملية الفساد والرشوة.