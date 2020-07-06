متمضيش محضر التسليم.. ماذا تفعل إذا وجدت عيوب في تشطيبات شقة الإسكان؟

يلجأ الكثير من الشباب إلى التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، نظرا لما تقدمه برامجها من تسهيلات في نظام السداد، ويتعرض الكثير من المتقدمين على الإسكان الاجتماعي إلى موقف وجود عيوب بتشطيبات الوحدات السكنية عند الاستلام، وتستعرض "الوطن" الإجراءات المتبعة عند وجود عيوب بالتشطيبات، وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، كالتالي:

- إذا كان هناك عيوب بتشطيبات الوحدة، يجب عدم استلامها وتجنب التوقيع علي محضر التسليم.

- ثم الرجوع إلى الجهاز أو المديرية لتصليح عيوب الترميم أو التشطيب الموجوده بالوحدة السكنية.

- وفي حالة عدم الاستجابة من الجهاز أو المديرية يتم تقديم العميل بشكوي رسمية للصندوق موثقة بصور للوحدة السكنية.

- يتم مخاطبة الجهاز أو المديرية أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص (الدور-المساحة).

وفي حالة عدم الاستجابة يمكن تقديم الشكوى الخاصة بالعميل من خلال أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

- كما يمكن إرسال رسالة نصية بالرقم القومي للرقم 1124، ويجرى الرد على العميل بالموقف الحالي لطلبه والإجراء المطلوب منه.