السفير الأمريكي: الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن بدأت في عهد كارتر

قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستمع لمصر وتتشاور معها بشأن كافة القضايا التي تهم واشنطن، بالإضافة إلى مجال العلاقات المتبادلة بين الشعوب، "نحن نستمر في تنظيم التبادل صحيح الآن فيروس كورونا المستجد يمنعنا من تبادل الزيارات ولذلك نحن نحاول التوصل لطرق إبداعية لتقديم هذه البرامج من خلال ترتيب محادثات جماعية عبر الإنترنت بين لاعب كرة سلة مصري يلعب ببطولة السلة الأمريكية واللاعبين المصريين، حيث يتحدث اللاعب عن تجربته".

وأضاف "كوهين"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر قوية وراسخة ولا تختلف مع اختلاف الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء أكانت تنتمي للجمهوريين أو الديموقراطيين، "أعمل بالسلك الدبلوماسي من 35 عاما وأنا عملت في عهد كل الإدارات منذ عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، ويمكنني القول أن كل الإدارات كانت ومازالت تعتبر العلاقات مع مصر استراتيجية وهامة وهذا واحد من الأسباب التي جعلتني أرغب بشدة في العمل هنا بمصر طوال الأعوام الماضية".

وأوضح السفير الأمريكي بالقاهرة، أن الشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين القاهرة وواشنطن بدأت في عهد جيمي كارتر وإدارته كانت ديمقراطية، حينما دّعم اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر وهذه الشراكة الاقتصادية استمرت وتعمقت وقويت.