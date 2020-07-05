لميس جابر: لحد دلوقتي فيه ناس مش مصدقة إن فيه كورونا

تحدثت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، عن كيفية قضاء وقتها في ظل أزمة فيروس كورونا، قائلة: "محبوسة في البيت لأني من الفئات المستهدفة من كورونا الأجواء اللي إحنا فيها مشتشجعش الواحد أوي إنه يكتب مش بيفتح النفس الصراحة".

وعلقت "جابر" خلال اتصال عبر برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، قائلة: "إحنا شعب مش بنسمع الكلام خالص، ربنا ممشيها معانا بالبركة، وقليلين اللي حذرين، ودي تركيبتنا، فيه شوية تواكل ويمكن فيه ناس، فيه لحد دلوقتي مش مصدقة إن فيه كورونا".

وتابعت: "زمان لما كان بيجي الطاعون، مكنوش بيجيبوا سيرته، كانوا بيسموه الكوبة، لما العيال الصغيرين يقولوا يا عزيز يا عزيز كبة تاخد الإنجليز، كبة دي هي الطاعون عشان ميقولوش اسمه زي المرض الوحش كدة، الطاعون قعد فترة طويلة جدا من قبل أيام المماليك، وجه 4 مرات في حكم محمد علي".