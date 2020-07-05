السفير الأمريكي: 1.6 مليار دور حجم استثماراتنا في مصر خلال 2019

قال السفير الأمريكي جونثان كوهين، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة آخذة في الازدهار دوماً منذ 2016، وارتفعت نسبة التجارة المتبادلة بنسبة 76% وشهد عام 2019 استثمارا بقيمة 1.6 مليار دولار من إجمالي الاستثمار الأجنبي بمصر.

وأضاف كوهين، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "الحدث"، ببرنامج "القاهرة الآن": "هذه المعطيات تؤكد أن الولايات المتحدة مستثمر هام في مصر، نحن ثالث أكبر مستثمر في مصر، وهي أكبر مستقبل لاستثماراتنا الخارجية المباشرة بإفريقيا على مدار أربع أعوام متتالية وتحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيراً إللا أن منهجية عمله خلال الفترة القادمة ستعمل على رفع نسب هذه الأرقام.

ودلل السفير على كلامه، قائلًا: "الشركات الأمريكية مهتمة بمصر بالفعل، خلال اليوم الأول الذي قدمت فيه أوراق اعتمادي بدأت بالعمل معهم، مع رجال الأعمال ومسئولي الحكومة المصرية لنرى إن كان في وسعنا التوفيق بينهم أكثر لأنني أعتقد أن مصر بها العديد من فرص الاستثمار لقطاع الأعمال الأمريكي لذا أنا أمضي الكثير من الوقت في مشاورات مع ممثلين لقطاع الأعمال الأمريكي مثل ممثلين لغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي وآخرين لضمان معرفتهم بالفرص المتوفرة بمصر وللتأكد من استغلالهم لها وحينما تكون هناك مناقصات على الفرص أقوم بتزكيتهم لدى المسؤول عن إبرام العقود سواء كانت الحكومة أو الشركات الخاصة العاملة بمصر".

وشدد على أن هناك مزيد من فرص الشراكة بين الشركات الأمريكية والمصرية ونحن رأينا العديد منها بالفعل، خاصة أن الأرقام التي تحدثنها كانت لعام 2019 لذا أغلب العمل تم انجازه قبل تولي المنصب.

وتابع: "منذ أن توليت منصبي هنا سأذكر بعض الأمثلة على الاتفاقيات الكبري التي أُبرمت مثل فوز شركة "بكتل" بعقد بقيمة 6 مليارات دولار في مجال تكرير البترول بالقرب من قناة السويس، وشركة (سبيس إكس) التي جذبت أنظار العالم الشهر الماضي حينما أوصلت مجموعة من رواد الفضاء الأمريكيين إلى محطة فضائية شركة (سبيس إكس) حصلت على عقد للعمل على إطلاق ثاني قمر صناعي نايل سات".