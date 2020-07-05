السفير الأمريكي: جدول زمني لتحديد موعد استئناف التأشيرات

علق جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، على موعد استقبال القنصلية الأمريكية لطلبات الحصول على تأشيرات السفر بعد تعليقها في أعقاب جائحة كورونا.

وقال "يؤسفني أن أقول إنه لا توجد لدي إجابة على هذا السؤال من لديه التأشيرة فقط بوسعه السفر مشيراً إلى أن تحدي فتح القسم القنصلي هو واحد أمام كل الحكومات في ظل أزمة كورونا والذي يتم التعامل معه بما يضمن سلامة وصحة المواطنين".

وأضاف: "إبقاء العديد من الناس منتظرين في قاعات الانتظار هو أمر لا نستطيع القيام به بطريقه آمنه بعد. هناك أيضاً العديد من العوامل الأخرى وواشنطن يجب أن تساعدنا في اتخاذ هذا القرار ولكننا سنعلن عن كل المعلومات المتاحة لنا فور توفرها من خلال موقع السفاره ولكنني لا أستطيع أن أتنبأ بالموعد".

وتابع في حواره الأول عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث مع الإعلامية لميس الحديدي: "حتى الآن لا نملك الإطار الزمني المحدد لعمل القنصلية، ولكن الأمر سيتوقف على الأوضاع حينها ولا أقصد بذلك قيود السفر لكنني أعني إعادة فتح القنصلية حيث يستوجب دراسة الوضع من ناحية الصحة العامة حتى نتمكن من تجميع المواطنين بقاعات الانتظار".

وحول الحالات الحرجة التي تخص الطلاب والمسافرين والمرضى، قال: "في حالات الطوارئ على المواطنين التواصل مع القسم القنصلي، فيما يخص بقيه الفئات، علينا الانتظار".