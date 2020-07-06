لميس جابر: مصر محاصرة منذ 30 يونيو.. مش هيسامحونا على هدم مخططهم

قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إن نظرة المجتمع للمرأة وتجديد الخطاب الديني سيأخذان وقتا، "مفيش مؤسسة إلا لما تلاقي 60% موظفات ومع ذلك النظرة الذكورية ما زالت موجودة ودي بتاخد وقت طويل أوي، المفهوم العام بياخد سنوات عشان ننظر للمرأة نظرة محترمة"، موضحة أن نظرة المجتمع للمرأة في الستينيات كانت مختلفة تماما عن الآن.

وأضافت "جابر" خلال اتصال عبر ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن ثورة 30 يونيو كانت معجزة إلهية للشعب المصري "محدش هيسامحنا على 30 يونيو احنا متحاصرين من كل ناحية، لن يغفروا لنا إن إحنا بوظنا مخطط الربيع العربي تماما"، معلقة على أزمة سد النهضة، "أنا شايفة إن الريس مطمن وهو طول ما هو مطمن أنا مطمنة هتتحل هتتحل ياما مرت على مصر أزمات أكتر من كدة".

وتحدثت عن ذكرياتها لما قبل 30 يونيو، قائلة: "ساعة انتخابات مرسي مكنش عندي أدنى شك أن الفريق شفيق أنه كسبان، ساعة ما طلعت النتيجة مرسي قعدت 5 أو 6 ساعات مش عارفة أتكلم وفجأة انهرت في بكاء مرير، والدنيا اسودت وقلت البلد رايحة ومش راجعة تاني".