أديب يكشف كواليس أولى حلقاته مع الجداوي: ينبوع حنان.. كانت بتكبَّرني

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه فقد في عام 2020 أهم الأشخاص في حياته وهما مخرج برنامجه شريف السقا، والفنانة القدير رجاء الجداوي، "اتخبطت مرتين جامد، الجداوي كانت بالنسبة لي شريط السينما، تحس أنها جاية من الخيال، طالعة من شاشة كبيرة، استحالة تتخيل أن الشريط ينتهي، حنيتها كانت غير طبيعية، كانت ينبوع الحنان".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الجداوي كانت تُصالح أي اثنين بينهما خصام، فكانت سيدة فوق الثمانين من عمرها ولكن تملك طاقة غير طبيعية، "كل الناس كانت تعرف رجاء، محدش كان يعرفني".

وتابع: "كنت بعمل برنامج القاهرة اليوم في أوبربت، وخصصنا فقرة اسمها قاضي الغرام، كنت بعمله مع صبري موسى كاتب روائي عظيم ونتناقش في قضية عاطفية، جه يوم صبري موسى تعب، جه الرئيس بتاعي في العمل قالي الفقرة فين احنا لسه بادئين البرنامج مينفعش نوقف فقرة ثابتة، نجيب رجاء الجداوي ؟".

وواصل: "طبعًا فرحت، الفنانة القديرة رجاء الجداوي جاية بنفسها، كنت مذيع تافهة وقتها، بقينا زي توم جيري، كنا لسه مبتدعين فكرة الاتصالات الهاتفية، مبسوط بالنجاح اللي تمت في أول حلقات ليها معايا، بوست ايدها يومها جات الاسبوع اللي وراها كان الروائي لسه عيان، الفقرة كسرت الدنيا".

وأردف: "من سنة 2000 لحد رمضان اللي فات كان ليا الشرف اني اقعد قدام الست دي كل ما نروح أي برنامج، يقولولي معاك رجاء، أقولهم أه، يقولولي أمضي، كانت بتكبرني، أول ما أروح اي قناة أولهم أنا جاي ومعايا الناجحة دي، يقولولي امضي، كانت بتكبرني".