نجوى إبراهيم: التكنولوجيا صادرت طفولة النشء

قالت الإعلامية نجوى إبراهيم، إنها تعلمت من معلميها حب الأطفال، الذين أحدثوا نقلة كبيرة فى حياتها العملية، وتابعت: "لما بدأت حياتي العملية وعرفت إني هكون ببرامج الأطفال زعلت وقتها واتقمصت لأنى كنت بنزعج من أصواتهم العالية ولكن بعد معايشتي معهم أحببتهم بشدة.. أجمل شيء أن حد يقولى يا ماما أنا بتبسط بيها".

وأضافت نجوى إبراهيم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها اقترحت على الكينج محمد منير، أن يدخل الأطفال على أغنيته الأخيرة فوافق على الفور، وتابعت: "منير قال لي فكرة هائلة وقال لى طيب تطلعى معايا فوافقت.. ولم يستغرق أداء الأغنية أكثر من 3 أيام".

وشددت ماما نجوى، على أن النشء هو مستقبل الأمة، ويجب الاهتمام بهم ورعايتهم، لافتة إلى أن السوشيال ميديا تمثل خطرا كبيرا على الأطفال، خاصة بعدما جعلت أفراد الأسرة فى جزر منعزلة، وتابعت: "التكنولوجيا صادرت طفولة النشء".