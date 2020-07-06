فيديو "الحب والسلام" لأصالة يقترب من 2 مليون مشاهدة

اقترب كليب "الحب والسلام" الذي طرحته الفنانة أصالة منذ يومين من 2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ونشرت أصالة منذ أيام عبر موقع "إنستجرام"، رسالة حب لصناع أغنيتها الجديدة "الحب والسلام" والتي تحمل رسالة حب لجميع الوطن العربي.

وقالت أصالة: "عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّة لكلّ روح تعبت خوف.. ولكلّ قلب مو عارف يرتاح.. عمل غير عادي غنّيته منّ جوّا روحي وقلبي.. شكراً جزيلاً لكلّ من أضاف وكلّ من شارك وأخصّ بالشكر صديقي الحبيب مصطفى إسماعيل على مجهوده الكبير.. وكمان أخي الغالي محمّد رحيم على أجمل كلام كتبه ولحّنه.. بهرني وبكّاني وأسعدني وعيّشني بصياغة أحرف منّ حُبّ وطيبه.. ولسندي وحبيبي وشريكي أخي أنس محبّتي وامتناني وافتخاري بكمّ جميعاً أحبّتي.