أصالة ناعية رجاء الجداوي: "رحلت من كانت أم وأمان"

نعت المطربة السورية أصالة نصري عبر "انستجرام" الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت اصالة "رحلت منّ كانت أُمّ وأمان لكلّ منّ حولها.. الله يرحمها عدد قلوب تعلّقت بها وأحبّتها.. رجاء_الجداوي الله يرحمها.

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.