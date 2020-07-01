أصالة عن أغنية "الحب والسلام": اسمعوها بقلوبكم

نشرت المطربة أصالة عبر "إنستجرام"، رسالة حب لصناع أغنيتها الجديدة "الحب والسلام" والتي تحمل رسالة حب لجميع الوطن العربي.

وقالت أصالة: "عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّة لكلّ روح تعبت خوف.. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح.. عمل غير عادي غنّيته منّ جوّا روحي وقلّبي.. شكراً جزيلاً لكلّ منّ أضاف وكلّ منّ شارك وأخصّ بالشّكر صديقي الحبيب مصطفى إسماعيل على مجهوده الكبير.. وكمان أخي الغالي محمّد رحيم على أجمل كلام كتبه ولحّنه.. بهرني وبكّاني وأسعدني وعيّشني بصياغة أحرف منّ حُبّ وطيبه.. ولسندي وحبيبي وشريكي أخي أنس محبّتي وامتناني وافتخاري بكمّ جميعاً أحبّتي".

وأضافت أصالة: بأقربّ وقت رح تكون (الحبّ والسّلام) بين إيديكم.. اسمعوها بقلبكم متلّ ما غنّيتها بقلبي.. أصالة.

أغنية "الحب والسلام" تحمل رسالة موجهة لجميع أفراد الشعوب العربية بالسلام والحب.