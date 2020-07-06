البترول: نستهدف حفر 10 آبار بدلتا النيل والمتوسط خلال العام المالي الحالي

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أنها تسعى إلى حفر 10 آبار بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات نحو 328 مليون دولار خلال العام المالي الحالي 2020-202.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه سيتم توقيع 7 اتفاقيات جديدة بإجمالي استثمارات نحو 690 مليون دولار، ومنح توقيع 16 مليون دولار خلال فترات البحث.

ولفتت الشركة، إلى توقيع 4 عقود تنمية بإجمالي منح 20 مليون دولار، كما مخطط تنفيذ مشروعين جديدين واستكمال مشروع بإجمالي 4 آبار، بالإضافة إلى 38 بئرا تنمويا بإجمالي إنتاج أولي نحو 537 مليون قدم مكعب يوميا، ليصل متوسط خطة الإنتاج إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا وأكثر من 100 ألف برميل متكثفات.