البترول: نستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2مليون وحدة خلال العام

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أنها تسعي إلي توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالى 7.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2020-2021.

واضافت الشركة في بيان أنها تعمل علي توصيل الغاز إلى 100 مصنع و1000عميل تجارى وتحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وإنشاء 36 محطة جديدة لتموين السيارات .

ويأتي هذا ضمن خطة الوزارة لإحلال الغاز الطبيعي بدلا من أنواع الوقود الأخري نظرا لتوفر وانخفاض اسعاره مقارنة بالسلع الأخري.