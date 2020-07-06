وصية يحيى الفخراني لأسرته: لو عييت محدش ياخد من الدولة حاجة

قال الفنان يحيى الفخراني إنه عندما حدث تنمر ضد الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، عندما دخلت المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" شعر بالقهر، "أنا اتقهرت، أنا مليش في الفيس بوك بس الناس حكوا لي أنها تعرضت للتنمر، دي بالذات مكنتش أتوقع يحصل معاها كده".

وأضاف "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "أنا بعتبر من أول ما عملت ممثل أن الوسط الفني كله أسرتي، وأي ممثل بيكون حاسس بكده، أن الفنانين بالنسبة له أمه وأخته وأخوه وابنه، مش ممكن حد يتنمر على فنان بيحبه".

وتابع: "أنا قلت وصيتي لأولادي لو عييت وهتكلف ملايين مش عندي إوعوا تاخدوا من الدولة حاجة، أنا الحمد لله ميسور الحال وأقدر، بس فيه ناس تانية ماتقدرش وممكن تعمل كده، وده حصل مع رشدي أباظة".

وواصل: "سعدت جدا بكمية التليفونات والرسائل اللي تعزيني من رجاء الجداوي من أقاربي أو من ناس معرفهاش.. الدنيا بخير، ورجاء واصلة عند الناس كلها".