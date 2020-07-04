محمد عبدالعظيم عن يحيي الفخراني: ممكن أقعد تحت رجله عشان أتعلم

تحدث الفنان محمد عبد العظيم، الذي قام بدور "سامح موظف السجل"، بمسلسل "بـ100 وش"، عن بدايته الفنية على المسرح، مشيرًا إلى أنه يعتبر المسرح هو الصوت الحقيقي للممثل.

وأعتبر عبدالعظيم، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "Ten"، أنه يكتشف مهارة جديدة بمجرد الوقوف على خشبة المسرح، مؤكدًا أن أداء الفنان يشهد تطورًا طوال فترة تواجده داخل المسرح: "مستحيل أن يظل اداء الممثل ثابتًا لا يتغير ما بين اليوم الأول والأخير للعرض المسرحي الذي يُشارك فيه".

وأشار محمد عبد العظيم، إلى العرض المسرحي "أحلام شقية"، الذي شارك فيه مع الفنانتين عايدة عبدالعزيز وسلوى محمد علي، قائلًا: "اعتبرت نفسي ممثلًا حقيقيًا بعد إشادة الفنانة عايدة بي آنذاك".

وأوضح أنه يعتبر فيلم "لا مؤاخذة" للمخرج عمرو سلامة، بمثابة الانطلاقة الحقيقية له في عالم السينما.

وأعرب عبد العظيم، عن سعادته البالغة بتعاونه مع الفنان يحيى الفخراني، في أحد الأعمال الفنية، لاسيما وأنه يُعد قيمة فنية كبيرة، قائلًا: "ممكن أقعد تحت رجله عشان أتعلم".

وتحدث محمد عبد العظيم، عن علاقته بـ"الفخراني" ومعاييره الخاصة بنجاح العمل، متابعًا: "يحيى الفخراني روى لي موقفًا ذات مرة، بأنه شارك في فيلمين سينمائيين في وقت واحد، منهما فيلمًا تجاريًا، والأخير حقق إيرادات ضخمة وقتها بينما الفيلم الثاني حصد إيرادات أقل، لكنه ذات قيمة وظل متواجدًا في أذهان الجمهور لسنوات طويلة، وذلك يعد هو الفيلم الجماهيري الذي يحمل مضمونه قيمة معينة".

ونصح عبدالعظيم، المواهب الفنية الصاعدة، بضرورة تطوير الموهبة طوال الوقت وعدم الاستسلام في أي لحظة، قائلًا: "طور موهبتك وخليك جاهز، لأنك لو مش جاهز وقتها الفرصة هتكسرك".