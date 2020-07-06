"طمنوا بناتكم".. حكاية عدد تاريخي لمجلة صوت الأزهر ناهض التحرش

"طمنوا بناتكم"، عبارة تصدرت الغلاف الترويجي للعدد الجديد لمجلة صوت الأزهر الأسبوعية، لفتت أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فور نشرها على الصفحة الرسمية للمجلة، لما تضمنته من شعارات مناهضة للتحرش ورافضة أي مبررات لهذه الجريمة، حرص القائمون على إعداده وتنفيذه على إبراز موقف الأزهر الشريف من تلك القضية المهمة والمنتشرة في الآونة الأخيرة بعبارة "ملابس المرأة أيا كانت ليست مبررا للاعتداء على خصوصيتها".

العدد الجديد لمجلة صوت الأزهر المقرر إصداره الأربعاء المقبل، يهدف إلى التأكيد على بيان الأزهر الصادر عن الإمام الطيب في أغسطس 2018 بشأن موقف المؤسسة الدينية العريقة من جريمة التحرش، هكذا بدأ أحمد الصاوي، رئيس تحرير المجلة، حديثه لـ"الوطن" عن الغلاف الترويجي للعدد بعد أن آثار إعجاب الكثير الذين أشادوا بموقف الأزهر من تلك القضية منعًا للأقاويل الرامية إلى إلقاء اللوم على ملابس المرأة، مؤكدا أنه لا مبرر لموقف المتحرش أيًا كان السبب.

قوالب صحفية متنوعة يشملها العدد الجديد للمجلة بحسب قول رئيس التحرير، منها ما يهدف إلى توعية الأسر على تشجيع بناتهن على الإفصاح في حال تعرضهن لهذه الجريمة، ومنها ما يهدف إلى التوعية بالخطوات الواجب اتباعها في حال تعرض إحدى الفتيات للتحرش مع المطالبة بتفعيل القانون والتجريم والعقاب وحماية الضحاية من الابتزاز.

التوعية المجتمعية ولفت النظر إلى محتوى الخطاب الفني والدرامي الذي يساعد على الترويج لتلك الأفكار ونشرها بين الشباب الذين ينفعون لتقليدها شكل آخر من أشكال القوالب التي يحتويها العديد الجديد الذي أشرف على الإخراج الفني له عاليا عبد الرؤوف المدير الفني للجريدة، "بعض الأعمال بتظهر المتحرش بصورة الولد الروش المحبوب من البنات وده بيرسخ في الأذهان إنه نموذج وبيسعى الشباب لتقليده وده غلط"، بحسب تعبير الصاوي.

زواج القاصرات وختان الإناث والطلاق التعسفي وغيرها من القضايا المهمة في المجتمع حرص الأزهر الشريف على إلقاء الضوء عليها من خلال منصاته الإعلامية، إلى جانب الفيلم الأزهري "شاهد عدل" الذي يتناول ظاهرة التحرش تم إنتاجه في يناير 2020، يتناول قضايا مجتمعية مرتبطة بالدين يحاول الفيلم من خلال سياق درامي توضيح المعنى الصحيح للمفهوم الديني حول تلك الظاهرة.