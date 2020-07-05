عميد فنون جميلة يكشف تطورات واقعة التحرش: بدأنا التحقيق رسميا

كشف الدكتور أحمد فؤاد هانو، عميد كلية الفنون الجملية جامعة حلوان، تفاصيل واقعة التحرش التي ترجع إلى 4 سنوات ماضية، قائلا إنّه جرى كتابة مذكرة بتفاصيل الواقعة، بعد استدعاء الطالبة الداعية بالواقعة، وجار إحالتها للشؤون القانونية في الجامعة للتحقيق فيها.

وأوضح هانو، لـ"الوطن"، أنّ بداية الموضوع جاء من خلال كتابة طالبة بالكلية منشورا عبر حسابها بفيس بوك، قالت فيه إنّها تعرضت للتحرش قبل 4 سنوات، من أحد زملائها بالكلية.

وتابع، أنّه جرى استدعاء الطالبة لمعرفة ملابسات الواقعة، وكتابة مذكرة كاملة لإرسالها للشؤون القانونية للتحقيق فيها، موضحا أنّ الطالب المتهم في الفرقة الثالثة حاليا بالكلية، والواقعة حدثت أثناء تواجده بالفرقة الأولى "إعدادي".