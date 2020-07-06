اليونان تغلق حدودها مع صربيا بعد ارتفاع حالات "كورونا"

أعلنت اليونان، أمس، أنها ستغلق حدودها أمام جميع مواطني صربيا حتى 15 يوليو الجاري، بسبب الارتفاع الكبير بحالات "كوفيد-19" في هذا البلد، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت صربيا، الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة بلجراد بعد تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا منذ أبريل الماضي.

واتخذت اليونان قرارها بعد درس البيانات الوبائية، كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني.

وأطلقت اليونان التي سجلت أقل من 200 وفاة بـ"كوفيد-19" حملة لتحفيز السياحة التي تمثل ربع الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد، ولدى وصولهم، يملأ المسافرون استمارة يسجلون فيها اسم البلد الذي قدموا منه، والبلدان التي زاروها في الأسبوعين السابقين، ويتم يوميا إخضاع نحو 6 آلاف مسافر يدخلون البلاد لفحوص كشف الإصابة بـ"كوفيد-19".