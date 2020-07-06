وليد توفيق ناعيا رجاء الجداوي: أجمل ما رأت عيني في الوسط الفني

نعى الفنان اللبناني وليد توفيق، الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، الذي وافتها المنية فجر أمس الأحد، عقب صراعها مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا: "البقاء لله بعزي الشعب المصري بشكل عام في رحيلها وابنتها أميرة بشكل خاص، والوطن العربي أيضًا"، واصفًا الراحلة بأنها إنسانة أجمل ما رأت عينه في الوسط الفني.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه لم يرى طيبة أو سيدة في شياكتها وكانت دائما محبوبة ومعطاءة، "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة بجوار الحبيب محمد".

وتابع: "هي تحب بيروت، وبيروت تحبها، وبيروت بتحب مصر كلها، بس رجاء الجداوي لما تنزل بيروت تحس إن واحدة من عائلتك دخلت البيت، بتدخل البسمة والفرحة والضحكة للبيت كله والبلد كلها، الله يرحمها انسانة طيبة جدا جدا".