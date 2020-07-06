عاجل.. طائرات توقع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات تركيا غرب "سرت" بليبيا

قالت مصادر عسكرية ليبية، لـ"الوطن"، إن طائرات تابعة للجيش الوطني الليبي شنت غارات منذ قليل على مواقع للميليشيات المدعومة من تركيا قرب محور "سرت".

وأتت الغارات الجوية على مواقع الميليشيات غرب "سرت" تزامنا مع أخرى طالت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي منذ قليل في قصف هو الثاني للقاعدة خلال 24 ساعة.

وأكدت المصادر أن القصف الذي طال "الوطية" مجددا وكذلك غرب سرت أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج والتي تدعمها تركيا.

ولاقى الاحتلال التركي في ليبيا ضربة موجعة فجر أمس، بتدمير أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية"، ذات الأهمية الاستراتيجية، في ضربات تحمل كثيرا من الدلالات السياسية قبل أن تكون عسكرية.

واستهدفت الضربات الجوية رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش، ليتم تدمير المنظومة التركية، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وقالت مصادر، إن الغارات أدت إلى مقتل 6 ضباط أتراك وقائد عسكري تركي وعدد من الجرحى.