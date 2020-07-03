مصادر عسكرية ليبية: سنتعامل مع أي هدف يسعى للتقدم نحو سرت

ذكرت مصادر عسكرية ليبية، أن القوات المسلحة في ليبيا تعزز دفاعاتها في سرت والجفرة، لمواجهة أي محاولات من القوات التابعة لحكومة السراج أو المرتزقة، للتقدم نحو المنطقتين، مشيرة إلى صدور تعليمات من قيادة الجيش الليبي بالتعامل المباشر مع أي هدف يسعى للتقدم نحو سرت والجفرة من غرب البلاد.

ولفتت المصادر، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم، إلى أن الجيش الليبي نصب منظومة دفاع جوي متطورة في محيط سرت والجفرة، مؤكدة وصول تعزيزات عسكرية إلى الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، والتي تقود التصعيد شرق المدينة، وتخطط للتقدم نحو مدينة سرت.